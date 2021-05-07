Memleket Meselesi - 07.05.2021

A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programına bu hafta CHP ve Kemal Kılıçdaroğlunun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçekin açıklamaları damga vurdu. Partideki 650 milyon TL nereye harcandı? HDP barajı geçinde hangi CHPli vekil sevinç çığlıkları attı? Muharrem İnceyi kim yada kimler partiden tasfiye etmek istedi? Tele 1 İnceye neden sansür uyguladı? Tüm bu sorulara Çiçek yanıt verdi. Öte yandan programda, Habertürk-MHP arasındaki gerilim ve Kılıçdaroğlunun ABD Başkanı Bidendan bekletisi ne? gibi çok konuşulacak gündeme bomba gibi düşecek konular tartışıldı...