Memleket Meselesi - "Darbe" çağrılarıyla ne amaçlanıyor? 09.09.2021

AHaber

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında gündemin öne çıkan konuları ele alındı. Muhalefette "darde" beklentisi mi var? CHP'de söylem-eylem tutarsızlığının sebebi ne? Dini değerler üzerinde yeni bir kavga mı planlanıyor? Toplumun sinir uçlarına saldırının nedeni ne? Fransa'nın DEAŞ terör örgütünü fonladığının deşifre olmasının ardından Fransız medyasının tutumu nasıl oldu? Orta Doğu'da İran-İsrail geriliminde son durum ne? Hollanda'da 25 haftadır hükümet kurulamamasının sebebi ne? tüm bu sorular 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan programda yanıt buldu. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.