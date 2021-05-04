Memleket Meselesi - 03.05.2021

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner A Haberde yayınlanan Memleket Meselesi programında gündemi yorumladılar. Programda Thodexin firari kurucusunun Faruk Fatih Özerin Arnavutlukta kaldığı otelin görüntüleri ilk kez A Haber tarafından ekranlara getirildi. Öte yandan Türk SİHA’larının başarısı İskandinavya’ya uzandı. Teknoloji gündemine dair bu konu detaylıca işlendi. Bir yandan da Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde başlattığı “Pençe” harekâtları PKK’nin siyasi kolu HDP’yi rahatsız etmiş durumda. HDP’den “terör operasyonları dursun” çağrısı geldi. Bu dikkat çeken çağrı ne anlama geliyor? PKK’nın tükenişi hem HDP’yi hem de ona destek veren güçleri harekete geçirdi...