Memleket Meselesi - 26.03.2021

Haktan Uysalın sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi bu akşam Toplumsal Hafıza özel bölümüyle ekrana geldi. 2003 yılında Dünyada ve Türkiyede yaşanan ses getiren olaylar? ABDde 29 saatlik karanlığın perde arkası? 1994 yılındaki Taksim Camii hayalin ve 2021 yılında gerçeğe dönüşen o hayalin sürecinde neler yaşandı? Cem Karaca ve Barış Maçonun skandal denilebilecek sebeplerle yasakladığı o şarkıları? Tüm bunların anlatıldığı 26 Mart 2021 tarihinde yayınlanan özel bölümün tamamını dinleyebilirsiniz.