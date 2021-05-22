Memleket Meselesi - 21.05.2021

A Haber ekranında Gökhan Kurtun sunumuyla yayınlanan Memleket Meselesi programında bu hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin Rize ziyaretinde yaşanan skandallar konuşuldu. CHP yandaşı Halk TV, Cumhrubaşkanı Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu arasında çirkin benzetmeden dolayı vatadanşların Rizede tepki gösterdiği Akşenere yönelik saldırının arkasında A Haberin olduğu algısı çökertildi. Peki Halk TV bir çirkin algı operasyonu nedeniyle özür dilyecek mi? Rizede neler yaşandı? Tüm gelişmelerin perde arkası 21 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan programımızda deşifre edildi...