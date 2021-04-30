Memleket Meselesi - 29.04.2021

A Haber’de hafta içi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programında güncel dünya ve Türkiye gündemi masaya yatırıldı. Programda Türkiyenin terör ile mücadelesi, ABD Başkanı Joe Bidenın soykırım açıklaması üzerinden HDP ve CHP arasında emperyalist tartışması, NATO müttefiklerine samimi mi?, Gezi davasında neler oluyor? Dava sil baştan mı? konuları ele alındı. Programda, AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Askeri Stratejist Abdullah Ağar, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Selami Kuran, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran önemli yorumlarda bulundu. Öte yandan Sözde soykırımı tanımadığım için beni engellemek istediler diyen Fransada Belediye Meclis Üyesi Yasin Yıldırım A Haberde yaşadıklarını anlattı...