Memleket Meselesi - HelpTurkey gerçekleri neler? 07.08.2021

AHaber

A Haber’de yayınlanan Memleket meselesi programında Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve nedeni ele alındı. Programda yangınların sürdüğü ve kontrol altına alındığı bölgelerden canlı yayınlarla son durum aktarıldı. Diğer yandan yangınların başladığı süreçte sosyal medyada yayılan #HelpTurkey etiketine ilişkin gerçekler de programda yer aldı. 6 Ağustos 2021 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.