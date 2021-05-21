Memleket Meselesi - 20.05.2021

A Haberde Orhan Salinin sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi programında bu hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin Rize ziyaretinde yaşananlar konuşuldu. Programın ilk bölümünüde İyi Partililer esnafa neden saldırdır? Akşener gezisini neden yarıda kesti? Rizedeki provokasyonu kim planladı? sorularına yanıt arandı. İkinci bölümde ise Başkan Erdoğanın Yakalayıp hesaba çektik, yakında açıklayacağız sözleri konuşuldu. Peki hangi FETÖcü yakalandı? Terör örgütleri medyayı nasıl kullanıyor? soruları ele alındı...