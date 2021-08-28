Memleket Meselesi - Kabil'deki terör saldırılarının şifreleri 28.08.2021

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Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu akşam Afganistan'da yaşanan son gelişmeler konuşuldu. Art arda yaşanan patlamalar sonrası yaklaşık 170 kişini hayatını kaybettiği terör saldırılarının şifreleri neler? Havalimanındaki detaylar saldırıya ilişkin ne anlatıyor? Terör örgütü DEAŞ'ın buradaki asıl hedefi ne? "DEAŞ-Horasan" örgütü neden Kabil'e saldırdı? Tüm bu sorulara programa konuk olarak katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe canlı yayında yanıt verdi. 27 Ağustos 2021 tarihli programı sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.