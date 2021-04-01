Memleket Meselesi - 31.03.2021

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 31 Mart 2021 tarihli yayını Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara geldi. Programda, Millet İttifakı kimin projesi? CHPnin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? HDP ile yakınlaşma 2023 planı mı? Fransa sokakları neden karışıyor? Macron iç siyasette neden sıkıştı? Akdenizde normalleşme mi gerilim mi? Bölgede kim, hangi hamlelere hazırlanıyor? Mülteci çocukların Avrupadaki trajedisi! Avrupadaki mülteci çocuklar nerede? Yeni tedbirler vakaları düşürecek mi? BioNTech aşısı ne kadar güvenilir? Süveyş sonrası kanal savaşları! Küresel ticarette İpek Yolu gerçeği, Amerika’yı kim yönetiyor? Biden neden sürekli şaşırıyor? Türkiye’nin ‘diplomasi atağı’ Akdeniz’de nasıl bir sürece işaret ediyor? ABD, Çin ve Rusya ile ilişkilerde Ankaranın stratejisi ne? Avrupa Parlamentosu’nun ikiyüzlü “terör” tavrı… Terör-siyaset ilişkisini kim cesaretlendiriyor? başlıkları ele alındı...