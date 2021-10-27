Memleket Meselesi - Partilerin tezkereye tavrı neye işaret? 27.10.2021

AHaber

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye, Irak ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin tezkere konuşuldu. AK Parti ve MHP tezkerenin uzatılmasına 'Evet' derken CHP ve HDP 'Hayır' oyu kullandı. Partilerin tezkereye karşı aldığı tavırlar ne anlama geliyor? Bu soruya programa katılan uzman isimler yanıt verdi. 26 Ekim 2021 - Salı akşamı yayınlanan programımızın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.