Memleket Meselesi | Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri 02.06.2022

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gündemi meşgul eden konular ile ilgili yorumlarda bulundu. Başkan Erdoğanın Kılıçdaroğluna sorduğu 10 zor sorusu ve yansımaları hakkında konuşan Sevigen, “Bizim dönemimizde Sayın Erdoğanın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı.” dedi. Kılıçdaroğlu’nu ağır topa tutan Sevigen, “Ne zaman meydana çıkacağız da Atatürkün emanetine sahip çıkacağız. Yeter artık! CHPliler bu yönetime CHPye ne zaman başkaldıracaklar? Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül muhalefet yaptı partiden attılar. İsyanım arkadaşlarım içindir.” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlunun Başkan Erdoğana hakaretleri ve kaçacak suçlamasına da yüklenen Sevigen, Çok ayıp. Ne kadar üzücüdür. ABD Başkanı Biden Biz Tayyip Beyi indireceğiz diyor. Kılıçdaroğlu kaçacak diyor. Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Beyin hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız. CHP ittifaktaki diğer partilere neden muhtaç? Soruyorum ifadelerine yer verdi.