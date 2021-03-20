Memleket Meselesi - 19.03.2021

A Haber’de hafta içi her gün yayınlanan Memleket Meselesi 19 Mart 2021 tarihli programında; Korkunun yılı 1995: Gazi Mahallesi olayları, Kriz ve kaos yılı: 1995! Türkiye’nin koalisyon altında ezildiği yıllar, 106 yıllık destan: Çanakkale, Dünden bugüne Türkiye-AB ilişkisi, Dün SHP-HEP! Bugün CHP-HDP, 6-8 Ekim 2014te ne yaşanmıştı? Selahattin Demirtaş çağırdı, provokatörler sahaya indi, Kraliyeti sarsan skandal! İngiliz kraliyet ailesini aşk mı yıkacak? başlıkları ele alındı. İşte 19 mart 2021 tarihli Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza özel bölümü….