Memleket Meselesi | TÜGVA’ya organize saldırıların sebebi ne? 13.10.2021

AHaber

A Haber’de Gökhan Kurt’un sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde son günlere damga vuran olaylar ele alındı. Programda; Milli medya neden hedefte? Milli kurumlara saldırı emri nereden geliyor? Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA’ya organize saldırıların sebebi ne? TÜGVA gençlerimiz için neler yapıyor? başlıkları işlendi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 13 Ekim 2021 tahinine ait programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…