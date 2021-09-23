Memleket Meselesi | Yunanistan’dan “savaş provası” mı? 22.09.2021

AHaber

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 22 Eylül 2021 tarihli yayında yine gündeme damga vuran olaylar masaya yatırıldı. Programda; Millet İttifakı'nda "İmralı" krizi, Meral Akşener İmralı tartışmalarına neden girmiyor?, "CHP İzmir'de yurt eylemlerine öğrenci taşıyor" iddiası, CHP'den FETÖ'cülere "af ve iş" vaadi, “Komşu” silahlanmayı sürdürüyor… Yunanistan’dan “savaş provası” mı? Sıfır araç fiyatları düşecek mi? Hangi araçlarda fiyat değişimi bekleniyor? soru ve başlıkları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…