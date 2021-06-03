Memleket Meselesi, 2 Haziran 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda Dubai - Kandil - Pensilvanya koalisyonu, Çeteler üzerinden dizayn planı, Video operasyonlarının siyasi ayağı kim? İkinci Babacan vakası, Erken seçim neden gündemde? konuları ele alındı. Önemli başlıkları; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Akademisyen Prof.Dr. Selami Kuran, Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...