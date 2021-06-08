Memleket Meselesi, 8 Haziran 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda HDP'ye yeniden kapatma davası,500 HDP'liye siyasi yasak gelir mi? Akşener'den HDP'siz HDP taktiği, Çatı aday olacak mı? HDP Millet İttifakı'nı destekler mi? konuları ele alındı. Önemli başlıkları; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Pari Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...