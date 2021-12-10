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7/24 Dinle A Haber Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Faizler ticari kredilere yansıdı mı? / 08.12.21
Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Faizler ticari kredilere yansıdı mı? / 08.12.21

Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Faizler ticari kredilere yansıdı mı? / 08.12.21

150 Bölüm | 16:35:02

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01

Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Faizler ticari kredilere yansıdı mı? / 08.12.21

A Haber 03:58
02

MİT paranın izini nasıl sürdü? 16 MOSSAD ajanı için 20 yıl hapis istemi / 03.12.21

A Haber 06:34
03

Tokat’ta okulda bulunan 7 asırlık Kur'an-ı Kerim korumaya alınacak / 02.12.21

A Haber 01:24
04

Kemal Kılıçdaroğlu ‘adayım’ mesajı mı veriyor? Hangi illerde miting yapacak? / 06.12.21

A Haber 00:58
05

Gazi Meclis'te utandıran el hareketi! Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? / 07.12.21

A Haber 01:55
06

Mersin mitingiyle yeni plan mı yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu neden TÜİK’e gitti? / 06.12.21

A Haber 02:40
07

İBB “RET” oyu verdiği tesisin açılışını yaptı /28.11.2021

A Haber 01:14
08

Müjdeyi canlı yayında verdi! 5. Yargı Paketi ne getiriyor? Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT açıklaması... / 30.11.21

A Haber 04:25
09

Dolar ve EURO'da anormal yükselişin arkasında ne var? Piyasaya neden güvensizlik pompalıyorlar? / 23.11.21

A Haber 03:51
10

CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor? / 27.11.21

A Haber 01:36

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