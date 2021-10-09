Memurlara 3600 ek gösterge neler getirecek? Başkan Erdoğan işaret etmişti / 08.10.21

AHaber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 3600 ek göstergenin memurlara neler getireceği ortaya çıktı. Belli meslek grupları için öngörülen düzenlemenin kapsamının ne olacağına masada karar verilecek. Getirilerden biri de 3600 ek göstergenin memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını artıracak olması. Peki 3600 ek gösterge ne demek? Kimleri ilgilendiriyor? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? “3600 ek gösterge” ile neler değişecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.