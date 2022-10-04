CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı, kendi mahallesinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, yayınladığı videoda, CHP liderinin adaylık için bu tarz girişimlerde bulunduğunu vurgulayarak, Burada ince bir çizgi üzerinden yürüyor CHP’liler. Kılıçdaroğlunun üzerinde eğreti duruyor bunlar. AK Parti yarın yeni anayasa isterse CHP ne yapacak? Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin. Samimiyetten coşalım. ifadelerini kullandı. Mengü, AK Partinin girişimleri sonrasında Türkiyede bir başörtüsü sorunu kalmadığını da söyledi.