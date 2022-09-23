CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada partililere ve Millet İttifakına seslenerek Artık karar verin Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. ifadelerini kullandı. Adeta adaylık açıklaması gibi algılanan sözleri Gazeteci Turgay Güler A Haber ekranlarında yorumladı. Güler, Kılıçdaroğlunun büyük bir meydan okuma yaptığını ancak bu çıkışın İYİ Parti ve CHPlilerde bir karşılık bulmadığını ifade etti. Meral Akşenerin farklı bir adayla yola devam edebileceğini söyleyen Güler ayrıca Kılıçdaroğlu ABDye gitmeden önce kendisini aday ilan etti. Gittikten sonra kimlerle görüşecek göreceğiz. dedi.