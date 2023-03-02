İYİ parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık savaşında son kozlarını oynuyor. 2 Martta yarın yapılacak toplantıda 6lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. CHP medyasında çıkan haberlere göre; Kılıçdaroğlu ve Akşener adaylık konusunda mutabakat sağladı. İYİ Parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına itiraz etmeyeceği öne sürüldü. CHPnin seçime kısa bir süre kala oynadığı bu oyun İP Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yalanlandı. Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, Milletimiz müsterih olsun 2 Martda Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek! Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız ifadelerini kullandı. Siyaset sahnesinin en çetrefilli oyununda birkez daha baş gösteren Akşener partisinin grup konuşmasında Kılıçdaroğluna büyük bir gönderme yaparak deyim yerindeyse kılıcını bileyledi. Akşener Bu karar da 3-5 kişiyle değil milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Kişilerin kaprisleri değil milletin iradesi tecelli edecektir. dedi. İYİ Partinin sağlı-sollu saldırılarına henüz bir siyasi hamle yapamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise, savunmaya çekilerek ürkek bir açıklama yaptı.