Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluna cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu birkez daha kapattı. İYİ Parti lideri, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda adaylık konusunda net ifadeler kullandı. Akşener sözlerinde 13. cumhurbaşkanı 6lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin dedi. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylık konusundaki ısrarlı tavrına karşılık Akşener, ünlü türkücü Musa Eroğlu ile hafızalara kazınan Yolun Sonu Görünüyor müziği eşliğinde çektiği video ile yanıt verdi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlunun hamlesinde...