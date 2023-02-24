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A Haber
Meral Akşener'den Tozkoparan Mahallesi'nde riskli yapılar yıkılmasın çalışması: Bağırdık gürültü çıkardık / 23.02.23
A Haber
150 Bölüm | 16:35:02
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01
Meral Akşener'den Tozkoparan Mahallesi'nde riskli yapılar yıkılmasın çalışması: Bağırdık gürültü çıkardık / 23.02.23
A Haber
02:08
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02
Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber'e anlattı / 15.02.23
A Haber
01:59
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03
Profesör Doktor Süleyman Pampal uyardı: İstanbul depremi bana göre geliyor / 18.02.23
A Haber
06:23
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04
85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları / 07.02.23
A Haber
02:52
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05
SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı /12.02.2023
A Haber
01:17
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06
SEÇİM TARİHİ değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek? / 23.02.23
A Haber
01:36
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07
Deprem yalanlarının merkez üssü: 23 derece! Provokasyonlara tepkiler çığ gibi: "Hesabı sorulmayacak mı?" / 23.02.23
A Haber
06:23
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08
Kalyon Holding’den Gaziantep'te depremzedeler için dev konteyner kent! Her şey düşünüldü / 23.02.23
A Haber
05:01
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09
Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! Akşener'den İmamoğlu'na hepsi işin içinde! Projeleri durdurduklarını "gururla" anlattılar / 23.02.23
A Haber
06:39
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