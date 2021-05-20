Meral Akşener'in Rize ziyaretinde arbede çıktı! /20.05.2021

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı. Akşenerin ziyareti sırasında kendisine eleştiride bulunan bir vatandaşa verdiği skandal yanıtlar oldukça sert tepki aldı. Millet İttifakının ortağı HDP sorusuna aşırı sinirlenen Akşener vatandaşa Seni Allaha havale ediyorum. Hadi oradan hadi. şeklinde yanıt verdi.