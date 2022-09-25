Türkiye ile bilek güreşine giren Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan Ege’de provokasyonlarına devam ediyor. Son olarak Yunanistanın gayri askeri statüdeki adalara zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi. Ege Denizinde görev uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine TSK ait insansız hava araçlarıyla İHA; Yunanistanın gayri askeri statüsündeki adalar GASA Midilli ve Sisama, ABD tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları sevkiyatı gözler önüne serdi. Bu gelişme sonrası Türkiye, Yunanistan’ın bu pervasızca tutumuna karşı ne yağmalı? Yunan’a Türkiye nasıl bir ders vermeli? Hangi uluslararası hamleleri yapmalı? Bu kritik konulara dair A Haber’de ele alındı. Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye’nin yapması gerekenleri tek tek sıraladı. İşte o açıklamalardan öne çıkanlar…