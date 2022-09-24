Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim, Atina yönetiminin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Ankarayı hedef almasıyla ayyuka çıktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, haddini aşarak Türkiyeye üstü kapalı bir savaş tehdidinde bulundu. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Miçotakisin akıl tutulması yaşadığını vurguladı. Yunan halkının başına gelen en büyük talihsizliğin Miçotakis olduğunu vurgulayan Caşın, Kendisi tam bir Amerika hayranıdır. Bakın sizi uyarıyorum; 100 sene önce olduğu gibi boğulursunuz. Bre şaban adamlar, bize savaş mı öğretiyorsunuz? diye konuştu. Yunan başbakanın Türkiye ile dostuz açıklamasına da tepki gösteren Caşın, Düşman değil komşuyuz diyor, ne yapacaksın ulan o zaman kırık ABD tanklarını o silahları! Türkiyenin attığı füze Atinayı vurur. dedi.