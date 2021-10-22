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7/24 Dinle AHaber Millet iradesinden kim neden rahatsız? Kavala çağrısı egemenliğe müdahale mi? / 22.10.21
AHaber

Millet iradesinden kim neden rahatsız? Kavala çağrısı egemenliğe müdahale mi? / 22.10.21

AHaber

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayetler olacak” duyumun var deyip gündemi meşgul ederek hiçbir ispata dayanmadan ortaya attığı iddiasının ardından 10 ülkenin büyükelçileri bir araya gelerek “Osman Kavala serbest bırakılsın” açıklaması yaparak Türk yargısına müdahale etmeye kalkıştı. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu’nun çıkışının altına neler yatıyor? Büyükelçilerin amacı ne? Gündemdeki gelişmeleri A Haber’de ekranlara gelen Erkan Tan ile Sabah Ajansı programına katılan  BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis değerlendirdi.
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