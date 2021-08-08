Millet İttifakı bileşenleri yangına benzinle gitti! Yalanlarının biri bitti diğeri başladı / 07.08.21

AHaber

Millet İttifakı bileşenleri toplumun birlik olması gereken, devlet ve millet dayanışmasının şart olduğu dönemlerde bozgunculuk faaliyetlerine girişiyor. Bu defa yangın üstünden yürüttüler ödevlerini. CHP, HDP ve İYİ Parti yangını söndürmek bir yana dursun daha da harlama yarışına girdi. Millet İttifakı'nın azaları sosyal medyada yaptıkları kara propagandanın yanı sıra birçok yalanın da mimarı oldular.