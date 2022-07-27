Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu mu Akşener mi? Ekrem İmamoğlu Küçük Emrah gibi ağlıyor / 26.07.22

Türkiyede 2023 seçimlerine artık bir yıldan az bir süre kalırken, Millet İttifakında adaylık krizi giderek büyüyor. İttifak içinde farklı isimlerin adaylık konusunda adı geçerken, Gazeteci Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel ittifakın son durumunu A Haberde değerlendirdi. Pazarcı, ittifakın tek amacının Erdoğanı devirmek olduğunu vurgularken, Melik Yiğitel ise Buradan bir model çıkmaz. Parlak bir modeliniz varsa İstanbul ve Ankarada buyrun uygulayın. Ekrem İmamoğlu sabahtan akşama kadar Küçük Emrah gibi ağlıyor. ifadelerini kullandı.