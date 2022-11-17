Millet İttifakındaki adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlunun seçimi kazanamayacağını dile getirmesi sonrası CHP kanadından, Kraldan çok kralcı tepkilerine maruz kalmıştı. Ağıralioğlu, Engin Altayın kendisini hedef alan açıklamalarına, Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz. diyerek yanıt vermişti. İYİ Parti vekilinin, partisinin gündeme getirdiği Alevilik çıkışını yeniden köpürtmesi ve günah çıkarması dikkat çekti.