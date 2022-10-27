CHP ve İYİ Partinin başını çektiği altılı masada, fikir ayrılıkları nedeniyle ciddi tartışmalar yaşanıyor. Adaylık konusunda birbirine düşen iki parti, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla itham eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı üzerinden kavgaya tutuştu. Fincancıya açıkça destek veren CHPye karşın, İYİ Parti kanadından, Türk Tabipler Birliğinden gelen münasebetsiz açıklamaları asla doğru bulmuyoruz. açıklaması yapıldı. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Fincancının sözleri için, İsminde, Türk, tabip ve birliktelik kavramları bulunan bir kurumun, kendi ordusuna ve evlâtlarına karşı bu denli bir kin ve garezi içinde barındırması, memleketimizi de milletimizi de yoruyor dedi. İki zıt açıklama yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi...