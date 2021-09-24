Millet İttifakı'nın adayı Selahattin Demirtaş mı? A Haber'de değerlendirdi: Tek amaçları parçalamak! İYİ Parti için... / 23.09.21

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Millet İttifakı'nda ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı sorusuna cevap aranırken CHP'den kritik bir Selahattin Demirtaş açıklaması geldi. Aykut Erdoğdu Selahattin Demirtaş için "İnşallah Cumhurbaşkanı seçilir" açıklamasını yaptı.Peki Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı olacak? İYİ Parti bu açıklmaya nasıl tepki verecek? Meral Akşener neden sessiz? Akşam Gazetesi Yazar Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.