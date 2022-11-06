Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 18 yaşındaki Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Egzersiz Bölümü öğrencisi, profesyonel tenis oyuncusu ve milli sporcu Şevval Altuntaş isimli yarışmacı, 7500 TL değerindeki soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen Kule ve meydan hakemleri hangisine ait müsabakalarda görev alan kişilerdir? sorusunda yarışmacı, yanlış cevabı vererek elendi. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu milli sporcuyu eleyen spor sorusu ve yanıtı...