ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruya kadar geldi. Alıcı, yarışma boyu büyük heyecan yaşadı. Ekranları başında programı izleyen vatandaşlar 1 milyon TL değerindeki soruyu ise merakla bekliyor. Yarışmayı değerlendiren Batu Alıcı, yarışma boyunca joker haklarını yerinde kullandığı ifade etti. Kim Milyoner Olmak İster önümüzdeki hafta yeni bölümüne genç Batunun 1 milyon TL değerindeki sorusuyla başlayacak. İşte detaylar ve Batu Alıcının 1 milyon TLye kadar verdiği cevaplar...