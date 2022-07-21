Milyoner'de geceye damga vuran 'polat' sorusu

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 24 yaşındaki aslen Hataylı olan İngilizce Öğretmeni Ebru Lale Şimşek isimli yarışmacı 5 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen Polat hangisinin eş anlamlısıdır? sorusunda yarışmacı, joker hakkında aradığı arkadaşına güvenerek cevap verdi. Ancak yarışmacı, doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…