Milyoner'de geceye damga vuran 'tavuk' sorusu /28.07.2022

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Ceylan Berk Tola isimli yarışmacı 30 bin TLlik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 200 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen Tavuk ayağı yemek deyimi ne anlama gelmektedir? sorusunda yarışmacı, çekilme kararı aldı. İmirzalıoğlu, En doğrusunu yaptın diyerek yarışmacıyı tebrik etti. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…