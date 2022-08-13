Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan Hemşire olarak çalışan Gizem Elif Türk isimli yarışmacı 30 bin TLlik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 100 bin TLlik soruda takıldı. Yarışmacının, hastanede yaşadığı kaza sonrası yaşadıkları milyonları duygulandırdı. Estetik operasyon için kendisine yetecek paraya geldiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Gizem Hemşire, ekran başındakileri de ağlattı. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o yarışmacı ve kazandığı para…