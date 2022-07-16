Milyoner'de hukukçuyu yanıltan 'TDK' sorusu /16.07.2022

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 27 yaşındaki Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa Furkan Erdem Himoğlu isimli yarışmacı 30 bin TLlik soruyu aşarak barajı aştı. 50 bin TLlik soruyu da geçen yarışmacı, 100 bin liralık soruda ise takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? sorusunda yarışmacı çift joker hakkını da kullandı. Ancak yarışmacı, doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı...