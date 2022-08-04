Milyoner'de milyonları ekrana kilitleyen an! /04.08.2022

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 19 yaşındaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü öğrencisi Öykü Berfin Karasapan isimli yarışmacı 30 bin TLlik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 400 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen, Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? sorusunda yarışmacı, mantık yürüterek yanıt verdi. İşte Milyonerde milyonları ekrana kitleyen soru ve yanıtı…