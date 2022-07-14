Milyoner'de şok! Doktoru eleyen sağlık sorusu /14.07.2022

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 41 yaşındaki aslen Boşnak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli Dr. Amra Adroviç Yıldız isimli yarışmacı 30 bin TLlik soruyu aşarak barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz Rh kısaltmasının açılımı olan Rhesus hangisinin adıdır? sorusunda yarışmacı kendisinden emin şekilde cevap verdi. Ancak yarışmacı, doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı...