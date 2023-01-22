Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar isimli yarışmacı 30 bin TLlik soruyu bilerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen TDK Güncel Türkçe Sözlüke göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir? sorusunda yarışmacı, joker haklarını kullanmayarak Risk almak istiyorum dedi ve elendi. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…