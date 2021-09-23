Milyonlarca kişi için ikinci emeklilik fırsatı! Şartlar neler? Kimler yararlanabilir? / 23.09.21

AHaber

Milyonlarca insanın hayalini kurduğu ikinci emeklilik fırsatına ulaşmak çok kolay. Bir diğer adı tamamlayıcı emeklilik de olan Bireysel Emeklilik Sistemine giriş çok kolay ve buradaki birikimle ikinci emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi müracaat etmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Devlet BES'e giren vatandaşlarına yüzde 25'e kadar destek sağlıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.