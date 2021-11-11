MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon! Perde arkasında ne var? Suriye'de yeni harekat olacak mı? / 10.11.21

MİT ve TSKnın ortak operasyonuyla, PKK/KCKnın kırmızı kategoride aranan sözde Merkez Komite Üyesi Nazlı Taşpınar, Irakın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. Öte yandan Tel Rıfatta yuvalanan YPG/PKK cephe hatlarını mayınla tuzaklıyor. Gara’daki operasyonun perde arkasında ne var? Suriye’de yeni harekat olacak mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.