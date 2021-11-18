MİT ve TSK’dan PKK’ya üst düzey darbe! Ali Haydar Kaytan'ın yok edilmesi ne anlama geliyor? / 18.11.21

MİT ve TSK, terörle mücadelede en uzun soluklu operasyonlardan birini gerçekleştirdi. Irakın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilen teröristler arasında Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan da vardı ancak örgüt Kaytanın ölümünü gizledi. Defin işlemini yapan PKKlılar da infaz edildi. Bu operasyon ne anlama geliyor? Kaytan nasıl öldürüldü? Terör örgütü PKK için önemi neydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi. Akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.