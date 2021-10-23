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7/24 Dinle AHaber MİT'ten nokta operasyonu! 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyonun şifreleri / 22.10.21
AHaber

MİT'ten nokta operasyonu! 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyonun şifreleri / 22.10.21

AHaber

Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. Irak'ın kuzeyinde Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen, beraberindeki 2 PKK/KCK'lı terörist ile birlikte Kerkük kırsalında MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bu önemli operasyon ne anlama geliyor? MİT’in operasyonu ile ne mesaj veriliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
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