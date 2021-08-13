"MİUS" Türkiye'ye neler kazandıracak?

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki atılımları hız kesmiyor. Yerli ve milli savunma sanayii uzaya gönderilen yeni uydular, SİHA operasyonları, yeni fırkateynler, hava savunmada atılan adımlar, yerli teknoloji silahlar... Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS da son yılların en önemli projelerinden... Daha önce denenmemiş bir konsept olduğu belirtilen bu projenin detaylarında neler var? Türkiye’nin uzun süredir beklediği önemli proje Türkiye’ye hangi kazanımları sağlayacak? İşte teknoloji haberinin detayları…