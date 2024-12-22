Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak bahçeye düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Vali Akbıyık A Habere yaptığı açıklamada kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Akbıyık helikopterin Antalyaya gitmek üzere kalkış yaptığı esnada hastane binasına çarptığını belirtirken kazanın sisten dolayı yaşandığını kaydetti. Öte yandan helikopterin hastaneye çarpma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...