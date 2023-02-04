14 Mayısta gerçekleşecek seçimlere artık az bir süre kalırken Millet İttifakı içindeki adaylık krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki adaylık gerginliği tırmanırken altılı koalisyonda yaşanan son gelişmeleri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haberde değerlendirdi. Sayan, Akşener ve İmamoğlunun gizli bir planı olduğunu ifade ederken seçimlere yönelik Bu seçim Avrupadan aferin bekleyenlerle, Anadoludan aferin bekleyenlerin arasında geçecek. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...