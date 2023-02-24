Kahramanmaraştaki deprem sonrası en çok gündeme gelen konulardan biri kentsel dönüşüm oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında kara propagandaya başlayan muhalefet, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürüp algı operasyonlarına girişmişti. Muhalefetin yıllardır tepki çeken tutumu ise arşivdeki görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı. Arşivdeki görüntülerinde çok sayıda CHPli ismin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin de kentsel dönüşüme yıllardır karşı çıktığı görülüyor. İşte muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı anlar...